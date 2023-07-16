ارتفاع عدد ضحايا فيضانات كوريا الجنوبية إلى 33 قتيلا

المصدر: وام

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ارتفعت حصيلة الفيضانات التي اجتاحت كوريا الجنوبية وتسببت بانهيارات أرضية وانزلاقات في التربة إلى33 قتيلاً، وفقدان 10 آخرين .

وذكرت وزارة الداخلية الكورية ان المسعفين يحاولون الوصول إلى نحو 15 سيارة محاصرة في نفق تحت الأرض بطول 430 مترا في تشونغجو في مقاطعة تشونغتشونغ الشمالية.

وشهدت مناطق عدة في كوريا الجنوبية خلال الأيام القليلة الماضية أمطارا غزيرة ،وتوقعت إدارة الأرصاد الجوية الكورية هطول المزيد من الأمطار حتى الأربعاء المقبل.

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