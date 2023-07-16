عناصر من «فاغنر» يدخلون بيلاروسيا

المصدر: (مينسك - أ.ب)

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ذكرت مجموعة مراقبة أن قافلة كبيرة تحمل مقاتلين من مجموعة «فاغنر»، دخلت بيلاروسيا، أمس، بعدما أعلنت وزارة الدفاع أنها تخطط لإجراء تدريبات عسكرية مشتركة بين جيش بيلاروسيا ومقاتلي «فاغنر».

وقالت مجموعة «بيلاروسكي هاغون»، المراقبة المستقلة التي تتبع تحركات القوات المسلحة في بيلاروسيا، إن 60 شاحنة وحافلة ومركبة كبيرة، عبرت إلى بيلاروسيا برفقة الشرطة.

ولم توفر المجموعة على الفور صوراً أو مقاطع مصورة للمركبات، لكنها أوضحت أنها كانت تحمل أرقاماً من مناطق شرقي أوكرانيا، تحت سيطرة القوات الروسية، حيث قاتلت «فاغنر» في صفوف القوات الروسية حتى وقت تمرد قصير يونيو الماضي.

واتجهت القافلة نحو قاعدة عسكرية خارج اوسيبوفيتشي، بلدة تبعد 230 كيلومتراً شمال الحدود الأوكرانية، وفقاً لـ«بيلاروسكي هاغون». وأظهرت صور بالأقمار الصناعية، حللتها وكالة «أسوشيتد برس» يوليو الجاري، صفوفاً من هياكل تشبه الخيام، بدا أنها نصبت عند القاعدة بين 15 و30 يونيو المنصرم.

وكان الرئيس البيلاروسي، ألكساندر لوكاشينكو، قال وقتها إن مينسك قد تستغل خبرة وتجربة «فاغنر»، وإنه عرض على المقاتلين «وحدة عسكرية مهجورة» لإقامة معسكر.

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