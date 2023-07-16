رئيس كوريا الجنوبية يعد بتقديم حزمة شاملة لأوكرانيا

المصدر: د ب ا

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وعد رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول بتقديم "حزمة شاملة" لأوكرانيا عقب لقائه أمس السبت مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي، بحسب وكالة يونهاب للأنباء.

وتشمل الحزمة، التي لم يتم الكشف عن تفاصيلها، مساعدات للأمن وموارد إنسانية ولإعادة الإعمار، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء.

ووصل رئيس كوريا الجنوبية إلى كييف، السبت، وقال زيلينسكي في منشور على تليغرام: "رئيس جمهورية كوريا يون سوك يول والسيدة الأولى كيم كيون هي في أوكرانيا. خلال هذه الزيارة، وهي الأولى في تاريخ علاقاتنا، نناقش كل ما هو مهم للحياة الطبيعية والآمنة للشعوب، والنظام الدولي القائم على القواعد" بحسب الوكالة الوطنية الأكرانية "يوكرينفورم".

وناقش الطرفان تنفيذ صيغة السلام، والتحضير لقمة السلام العالمية، والأمن الغذائي وأمن الطاقة، والتعاون الاقتصادي.

وقال زيلينسكي: "أنا متأكد من أننا سنعطي المزيد من القوة لبلدنا ولمواقف أوكرانيا وجمهورية كوريا الجنوبية على الصعيد العالمي".

تأتي الزيارة، التي لم يتم الإعلان عنها مسبقا، في أعقاب حضور مون قمة حلف شمال الأطلسي "ناتو" في ليتوانيا وتوقفه الرسمي في بولندا، حسب وكالة "بلومبرغ" للأنباء السبت.

ونفد الوقت، بالنسبة لاتفاق النقل الآمن في البحر الأسود، الذي سمح لأوكرانيا بتصدير ملايين الأطنان من الحبوب في العام الماضي.

والاتفاق، الذي توسطت فيه تركيا في بادئ الأمر، والأمم المتحدة ينقضي يوم الاثنين.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان قد قال للصحفيين إنه يأمل في أن يساعد خطاب، تم إرساله إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش هذا الأسبوع في الحصول على تمديد للاتفاق.

ويوم الجمعة، صرح أردوغان إنه وبوتين متفقان على تمديد اتفاق تصدير إمدادات مهمة من الحبوب من موانئ أوكرانية.

وأضاف الرئيس التركي أنه "يأمل" بإمكانية تمديد الاتفاق، لا سيما من أجل السماح بحصول الدول الأفريقية الفقيرة على الغذاء.

تأتي تصريحات أردوغان بعد يوم من تصريح بوتين بأن أي تمديد للاتفاق لا يزال يتوقف على تلبية مطالب موسكو التي وصفته بأنه غير عادل لمصالحها.

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