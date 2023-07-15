60 شاحنة وحافلة .. رصد عناصر فاغنر يدخلون إلى بيلاروسيا

المصدر: أ ب

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ذكرت مجموعة مراقبة أن قافلة كبيرة تحمل مقاتلين من مجموعة فاغنر كانت تدخل بيلاروسيا من روسيا صباح السبت، بعد أن أعلنت وزارة الدفاع أنها تخطط لإجراء تدريبات عسكرية مشتركة بين جيش بيلاروسيا ومرتزقة فاغنر.

وقالت مجموعة بيلاروسكي هاجون المراقبة المستقلة التي تتبع تحركات القوات المسلحة في بيلاروسيا إن ستين شاحنة وحافلة ومركبة كبيرة على الأقل عبرت إلى الدولة الواقعة شرق أوروبا برفقة الشرطة البيلاروسية.

لم توفر المجموعة على الفور صورا أو مقاطع مصورة للمركبات لكنها أوضحت أنها كانت تحمل أرقاما من مناطق شرق أوكرانيا تحت سيطرة روسيا، حيث قاتل عناصر فاغنر في صفوف القوات الروسية حتى وقت تمرد قصير الشهر الماضي.

اتجهت القافلة نحو قاعدة عسكرية خارج اوسيبوفيتشي، وهي بلدة تبعد 230 كيلومترا شمال الحدود الأوكرانية، وفقا لبيلاروسكي هاجون.

وأظهرت صور بالأقمار الصناعية حللتها الأسوشيتد برس هذا الشهر صفوفا من هياكل تشبه الخيام بدا أنها نصبت عند القاعدة بين 15 و30 يونيو.

كان الرئيس البيلاروسي ألكساندر لوكاشينكو قد قال وقتها إن مينسك قد تستغل خبرة وتجربة فاغنر وإنه عرض على المقاتلين "وحدة عسكرية مهجورة" لإقامة معسكر. وفي الأسبوع نفسه، أخبر زعيم جماعة مقاتلة مناهضة للوكاشينكو الأسوشيتد برس بأن هناك موقعا يبنى لإيواء المرتزقة قرب اوسيبوفيتشي.

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