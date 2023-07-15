بوتين : الهدف "الرئيسي" من اتفاق الحبوب "لم يتحقق"

المصدر: أ ف ب

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اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت أن الهدف الرئيسي من اتفاق الحبوب الأوكرانية الساري حتى 17 يوليو، لم يتحقق، وذلك في اتصال هاتفي مع نظيره في جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا.

وذكر الكرملين أن "فلاديمير بوتين أشار إلى أن التعهدات المنصوص عليها في مذكرة التفاهم بين روسيا والأمم المتحدة حول إزالة العقبات أمام تصدير المنتجات الغذائية والأسمدة الروسية لم يتم الوفاء بها بعد".

وأضافت الرئاسة الروسية في بيان أصدرته حول هذه المحادثة الهاتفية "أن الهدف الرئيسي للاتفاق، تسليم الحبوب إلى البلدان المحتاجة، ولا سيما في القارة الأفريقية، لم يتحقق".

وأكدت رئاسة جنوب إفريقيا أن رامابوزا ناقش هذه المسألة مع بوتين إثر اتصال هاتفي بينه وبين الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش.

والجمعة، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الوسيط بين كييف وموسكو، أن نظيره الروسي "يتفق" معه على مبدأ تمديد الاتفاق الحيوي بشأن الحبوب الأوكرانية. لكن الكرملين لم يؤكد هذه التصريحات.

وكان بوتين قد أعرب الخميس عن أسفه لأن أيا من المطالب الروسية لم يلق استجابة خلال مفاوضات تمديد الاتفاق.



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