186 مليون درهم رواتب ومكافآت كبار التنفيذيين في 10 شركات عقارية بالإمارات

المصدر: البيان

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تلقى كبار التنفيذيين في 10 شركات عقارية إماراتية رواتب مجمعة ومكافآت تقارب 186 مليون درهم لعام 2022.

وتصدرت شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر مكافأة حيث وزعت أكثر من 111 مليون درهم على 13 من كبار التنفيذيين، وفق دراسة نشرها موقع "أرقام".

وحلت الدار العقارية ثانياً بـ 27.8 مليون درهم توزعت على 4 من التنفيذيين، و مجموعة تيكوم ثالثاً بـ 11 مليون درهم توزعت على 7 من كبار التنفيذيين، وديار للتطوير حلت رابعاً حيث تلقى 10 من كبار التنفيذيين أكثر من 10 ملايين درهم.

وجاءت إعمار للتطوير في المركز الخامس حيث تلقى 6 من كبار التنفيذيين فيها على أكثر من 8 ملايين درهم.

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