الولايات المتحدة: مستعدون للحوار مع كوريا الشمالية دون شروط

المصدر: جاكرتا - وكالات

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أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أمس، أن بلاده مستعدة لبدء حوار مع كوريا الشمالية من دون شروط مسبقة، مشدداً على أن الولايات المتحدة «ستعمل مع حلفائها لصد أي عدوان تنفذه كوريا الشمالية».

جاء ذلك غداة إعلان بيونغيانغ إجراء تجربة جديدة ناجحة على صاروخ باليستي عابر للقارات، يعمل بالوقود الصلب.

اجتماع مشترك

والتقى بلينكن وزيري خارجية اليابان وكوريا الجنوبية في اجتماع مشترك في العاصمة جاكرتا، ونددوا جميعاً بما اعتبره بلينكن «استفزازات» من بيونغيانغ.

وقال وزير الخارجية الأمريكي: «نعتزم الدفاع بشكل مشترك، ونحرص على بذل كل ما في وسعنا لردع أي عدوان وصده».

من جانبه، أشار وزير الخارجية الكوري الجنوبي، بارك جين، إلى أن «التجربة الصاروخية حصلت في مفاوضات لمسؤولي القوى الإقليمية في جاكرتا، حيث أرسلت كوريا الشمالية مندوباً عنها». وقال بارك «ما تفعله كوريا الشمالية يتعارض تماماً مع توقعات المجتمع الدولي»، حسب ما ذكرت وكالة «فرانس برس».

وأضاف «آمل أن يعزز حوارنا الثلاثي عزمنا على الرد بحزم - بشكل لا لبس فيه - على الاستفزازات المستمرة الكورية الشمالية، وتوجيه رسالة مفادها أن استفزازاتهم لن تمر من دون عقاب».

اختبار جديد

وقالت كوريا الشمالية إن زعيمها كيم جونغ أون «أشرف بنفسه» على إطلاق الصاروخ الباليستي العابر للقارات. وذكر تقرير لوكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية، أن صاروخ «هواسونغ 18»، الذي يقال إنه يعمل بـ«الوقود الصلب»، وسبق أن اختبرته هذه الدولة مرة واحدة فقط أبريل الماضي، حلّق مسافة 1001 كيلومتر قبل سقوطه في بحر الشرق (بحر اليابان).

وأضافت الوكالة إن «عملية الإطلاق كانت بمثابة انفجار هائل هز الكوكب بأسره».

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