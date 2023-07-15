تركيا تطالب الاتحاد الأوروبي بـ«خطوات إيجابية» لانضمامها إلى التكتل

المصدر: أنقرة - وكالات

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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه بحث مع قادة دول الاتحاد الأوروبي، بشكل مفصّل، مسألة انضمام بلاده إلى عضوية التكتل. وقال في تصريحات صحافية بإسطنبول أمس، تناول فيها قمة حلف شمال الأطلسي «الناتو»، التي اختتمت في العاصمة الليتوانية فيلنيوس أخيراً، واللقاءات التي عقدها على هامشها: «قلنا لهم إننا نريد اتخاذ خطوات إيجابية تجاه تركيا التي تنتظر الانضمام منذ 52 عاماً».

وكان أردوغان ربط في تصريحات عشية القمة بين موافقة تركيا على انضمام السويد إلى عضوية «الناتو»، وإحياء مفاوضات بلاده مع الاتحاد الأوروبي، المجمدة منذ عام 2016، لكنّ مسؤولي الاتحاد الأوروبي، وقادة دول الأعضاء، من بينهم المستشار الألماني أولاف شولتس، رفضوا الربط بين الملفين.

وحول لقائه رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، على هامش قمة «الناتو»، قال أردوغان: «بصفتنا زعيمين كسبا الانتخابات، نريد المضي قدماً بالعلاقات بين بلدينا». ونوّه بأن أهم القضايا التي طلبها بشكل خاص من ميتسوتاكيس، هي حل المشكلات المتعلقة بمنطقة تراقيا الغربية، التي تقطنها أقلية تركية.

وتوقَّع أردوغان إنهاء حلفاء تركيا في «الناتو» العقوبات المفروضة على الصناعات الدفاعية لبلاده، فيما أبدى تفاؤلاً بشأن إحياء مفاوضات انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي بعد موافقته «المفاجئة» على عضوية السويد في الحلف، عشية القمة.

في السياق نفسه، قال نائب رئيس حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، الناطق باسم الحزب، عمر تشيليك، إن تركيا «لم تقل (نعم) لانضمام السويد إلى الناتو، بل مهدت الطريق أمامها للانضمام إلى الحلف».

وعن الضوء الأخضر الذي منحه أردوغان، في فيلنيوس، للانضمام إلى «الناتو» والمصادقة على بروتوكول انضمامها، قال تشيليك إن «موقف رئيسنا كان واضحاً.. فقد أكد المادة الرابعة من مذكرة التفاهم الثلاثية الموقعة مع السويد وفنلندا خلال قمة الناتو في مدريد العام الماضي، التي تنصّ على أن العقوبات المفروضة على صناعة الدفاع عن تركيا سترفع بالكامل».

في الأثناء، بحث وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، قرارات قمة «الناتو» الأخيرة، خلال لقاء بينهما في العاصمة الإندونيسية جاكرتا أمس، بينما أفادت «الخارجية التركية» في بيان، بأن فيدان وبلينكن بحثا متابعة القرارات الصادرة عن قمة «الناتو» في فيلنيوس، والأوضاع الحالية في أفغانستان.

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