إجلاء 14 ألف شخص جراء الفيضانات في باكستان

المصدر: أ ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

تمكن عمال إنقاذ على متن قوارب من إجلاء 14 ألف شخص خلال الأيام العديدة الماضية بعد أن غمرت مياه الفيضانات من نهرين فاضا بسبب الأمطار الموسمية عشرات القرى في شرق باكستان، حسبما قال مسؤولون يوم الجمعة.

بدأت الأمطار الموسمية في الهطول بالدولة الواقعة جنوبي آسيا في أواخر يونيو، ومنذ ذلك الحين لقي ما لا يقل عن 91 شخصا حتفهم في حوادث متعلقة بالطقس في جميع أنحاء البلاد.

محسن نقفي، مسؤول كبير في إقليم البنجاب الشرقي، قال في تغريدة على تويتر يوم الجمعة إنه زار المناطق المتضررة من الفيضانات.

بدأت عمليات الإجلاء في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد أن حولت الهند المجاورة المياه من السدود إلى نهر رافي الذي يتدفق من الهند إلى باكستان.

كما أدى فيضان نهر سوتليج إلى غمر القرى في أجزاء مختلفة من المنطقة.

وبحسب هيئة الأرصاد الوطنية، ستستمر الأمطار هذا الأسبوع في مناطق بلوشستان الجنوبية الغربية وجنوب السند، حيث لقي الآلاف مصرعهم في الفيضانات الصيف الماضي.

أثرت الفيضانات على 33 مليون شخص وقتلت 1739 شخصا في باكستان. كما تسببت في أضرار بقيمة 30 مليار دولار لاقتصاد البلاد.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز