مصرع إطفائية في حرائق ضخمة تشهدها كندا

المصدر: أ ف ب

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قضت إطفائية في غرب كندا الخميس خلال مكافحة أحد الحرائق الضخمة التي تضرب البلاد منذ أسابيع، حسبما أعلنت النقابة المعنية ليل الخميس الجمعة.

وتعدّ هذه أول حالة وفاة في الميدان منذ بدء موسم الحرائق التاريخي الذي تشهده كندا، حيث اندلع أكثر من 900 حريق بينما لا يزال أكثر من 570 حريقاً خارج السيطرة.

وقال اتحاد الموظفين العامين في كولومبيا البريطانية (BCGEU) "بقلوب مثقلة، تعرب نقابتنا عن حزنها لفقدان أحد أفراد أسرتنا حياتها اليوم في مواجهة حريق هائل خارج ريفيلستوك".

وأكدت إدارة مكافحة الحرائق في كولومبيا البريطانية (BCWS) عبر البريد الإلكتروني إن الإطفائية "أصيبت أثناء التدخل لإخماد حريق هائل" بدون إعطاء مزيد من التفاصيل. وكانت آخر وفاة لعنصر إطفاء على الأرض في المقاطعة تعود لعام 2020.

بدأت الشرطة الفدرالية ووكالة الصحة والسلامة المهنية بالمقاطعة تحقيقا.

وإذ ذكر بأن الوضع لا يزال "خطيرا للغاية"، أسف رئيس الوزراء جاستن ترودو لهذا النبأ "المفجع" مشددًا على أنه "يجب ألا ننسى أبدًا المخاطر التي يتعرض لها هؤلاء الأبطال في كل مرة يهرعون فيها نحو المخاطر".

في هذه الأثناء، يستمر عدد الحرائق في الارتفاع في البلاد خصوصاً في غرب كندا، حيث تمّ في أيام قليلة احصاء مئات الحرائق التي اندلعت بسبب العواصف.

وطلبت مقاطعة كولومبيا البريطانية مساعدة ألف رجل إطفاء دولي إضافي، بعدما كانت قد أمرت بعمليات إخلاء جديدة مؤخراً.

ولكن المتحدث باسم مكتب مكافحة الحرائق في المقاطعة كليف تشابمان قال إنّه "من الصعب الحصول على إمكانات إضافية لمكافحة الحرائق".

وأضاف "إنها مهمة خطيرة للغاية. الظروف التي نجد أنفسنا فيها تجعل الأمر أكثر خطورة على موظفينا الذين يعملون 14 و16 و20 ساعة في اليوم، في محاولة للقيام بكلّ شيء لإبعاد هذه الحرائق من المناطق الاستراتيجية".

وقالت سارة باد من BCWS لفرانس برس إن الوضع لن يتحسن مع "الطقس الحار والجاف المتوقع في الأشهر المقبلة".

وبينما غطّت الحرائق 9,6 ملايين هكتار - ما يفوق ب11 مرّة متوسّط العام الماضي - تمّ إلى حدّ كبير تجاوز الرقم القياسي الذي يرجع إلى العام 1989.

وتأثر شرق وغرب البلاد في آن واحد كما تضررت بعض المقاطعات غير المعتادة على الحرائق. وأتى حريق على أكثر من مليون هكتار بعدما ضرب شمال كيبيك.

وفي السنوات الأخيرة، واجهت كندا التي ترتفع درجة الحرارة فيها بطريقة أسرع من بقية العالم بسبب موقعها الجغرافي، ظواهر مناخية قاسية ازدادت حدّتها وتواترها بسبب تغيّر المناخ.

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