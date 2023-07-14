أوروبا.. "إنذارات حمراء" من موجة حر شديدة

المصدر: وكالات

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تتأهب القارة الأوروبية لموجة حر شديدة وسط مخاوف من سقوط عشرات الآلاف من الوفيات.

وأصدرت السلطات في أكثر من دولة أوروبية التحذيرات للسكان بتوخي الحيطة والحذر من موجة الحر الوشيكة التي بدأت بالفعل بتعطيل الحياة في عدد من المدن.

وتتوقع السلطات في إيطاليا درجات الحرارة إلى 48.8 درجة مئوية، لتكون بذلك قد سجلت مستوى قياسيا غير مسبوق، كما أن الحرارة قد تتجاوز مستوى الـ40 درجة مئوية في بلدان أوروبية أخرى.

وأعلنت وزيرة الثقافة اليونانية إغلاق الأكروبوليس المعلم الأثري الأقدم في العاصمة اثينا والذي يستقبل أكبر عدد من الزوار في البلاد، في ذروة الحر اليوم وعلى الأرجح غداً بسبب موجة الحر.

وأصدرت السلطات في عدة دول أوروبية بالفعل عدداً من الإنذارات الحمراء مع ارتفاع درجة الحرارة.

وتأتي هذه التحذيرات بعد أيام من الكشف عن دراسة أظهرت أن موجة الحر القاسية التي واجهتها أوروبا العام الماضي تسببت بوفاة أكثر من 61 ألف شخص، وهو ما يعني أن موجة الحر الحالية التي يتوقع أن تكون أقسى قد تؤدي إلى عدد أكبر من الوفيات.

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