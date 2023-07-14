ماكرون ومودي يحضران عرضاً عسكرياً بمناسبة العيد الوطني الفرنسي

المصدر: أ ف ب

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نظم العرض العسكري التقليدي بمناسبة العيد الوطني الفرنسي الجمعة في باريس على جادة الشانزيليزيه بحضور الرئيس ايمانويل ماكرون وضيف الشرف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وسط إجراءات أمنية مشددة.

وانتهى العرض عند الظهر بعزف النشيد الوطني. ثم تحدث ماكرون مطولاً مع عائلات الجنود، قبل أن يقوم بجولة إلى أسفل أشهر جادة في العالم.

في وقت سابق وفي ساحة الكونكورد تم الاحتفال بروح المقاومة من خلال إحياء ذكرى 1943 وهو العام الذي تم فيه إنشاء وسام المقاومة الفرنسية، والمجلس الوطني للمقاومة ووفاة بطل المقاومة جان مولان.

قبل العرض جاب الرئيس الفرنسي جادة الشانزيليزيه على متن آلية عسكرية أمام جمهور متراص استقبله بالتصفيق .

بعد عرض موسيقي شاركت فيه 12 دولة نفذت تسع طائرات ألفاجت عرضًا جويًا في سماء باريس رسمت خلاله العلم الفرنسي بالازرق والابيض والاحمر. ثم افتتح العرض 240 عنصرا من القوات المسلحة الهندية وضع بعضهم عمامات على رؤوسهم.

وتحتفل باريس ونيودلهي هذه السنة بالذكرى ال25 لشراكتهما الاستراتيجية .

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