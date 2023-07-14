باكستان تطلق مشروعاً لبناء محطة للطاقة النووية بتكلفة 3.5 مليارات دولار

المصدر: أ ب

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دشن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم، مشروعا لإنشاء محطة كهرباء تعمل بالطاقة نووية بقدرة 1200 ميغاواط، صينية التصميم.

المحطة التي تبلغ كلفة بنائها 3.5 مليارات دولار، جزء من جهود الحكومة الرامية إلى توليد المزيد من الطاقة النظيفة.

وتأتي مراسم تدشين المشروع يوم الجمعة بعد أقل من شهر على توقيع باكستان اتفاقية مع المؤسسة النووية الوطنية الصينية في الخارج.

ويعد المفاعل "هوا لونغ وان"- وهو مفاعل نووي من الجيل الثالث- من أكثر المفاعلات النووية أمانا.

تبنى المحطة النووية التي سيطلق عليها "تشاشما- 5" على الضفة اليسرى لنهر السند بمدينة ميانوالي في إقليم البنجاب.

بدوره، قال شريف، في تصريحاته المتلفزة في تجمع للمسؤولين الباكستانيين والصينيين في ميانوالي، إن مشروع الطاقة النووية "تشاشما -5" في حد ذاته يعد "معلما هائلا، وقصة نجاح ضخمة، ورمزا رائعا للتعاون بين صديقين عظيمين".

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