غرق 8 أشخاص بعد انقلاب قارب خشبي قبالة السنغال

المصدر: أ ف ب

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قضى ثمانية أشخاص حين انقلب قاربهم في سان لويس شمالي السنغال على طول طريق يستخدمه مهاجرون للوصول إلى جزر الكناري الإسبانية، على ما أعلن وزير الداخلية أنطوان فيليكس ديوم أمس الخميس.

وقالت وسائل إعلام محلية إن القارب كان يقلّ مهاجرين وإن حصيلة القتلى قد تكون أعلى بكثير خصوصًا أن قوارب الصيد الخشبية الطويلة غالبًا ما تكون مكتظة.

في سان لوي حيث عاد المُصابين في المستشفى، امتنع وزير الداخلية عن التعليق على عدد الأشخاص الذين كانوا على القارب وعدد المفقودين.

واكتفى بقول إن "هناك ثماني جثث وأربعة مصابين".

وأشار مسؤول محلي إلى أن القارب انطلق من جنوب السنغال وأن حادثًا حصل صباح الأربعاء.

يأتي ذلك بعد تقارير لمنظمة "كاميناندو فرونتيراس" الإسبانية غير الحكومية عن فقدان ثلاثة قوارب أخرى انطلقت من السنغال.

وقالت المنظمة إن هذه القوارب كانت تقلّ ما يزيد على 300 مهاجر.

أحد القوارب انطلق يوم 27 يونيو من بلدة كافونتين الصغيرة الساحلية بجنوب السنغال، على بعد 1700 كيلومتر تقريبًا من جزر الكناري، وعلى متنه 200 شخص تقريبًا، وفق المنظمة.

وأضافت أن القاربَين الآخرَين، وعلى متنهما 120 شخصًا تقريبًا، انطلقا من مبور على الساحل السنغالي يوم 23 يونيو.

وقالت السلطات السنغالية إن ما لا يقلّ عن 260 سنغاليًا "تمّ إنقاذهم" في المياه الإقليمية المغربية بين 28 يونيو والتاسع من يوليو.

الخميس، قال ديوم إن 276 شخصًا أصبحوا في المغرب و"هم في حالة جيدة".

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