بايدن يحذر بريغوجين من احتمال تسميمه

المصدر: أ ف ب

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أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الخميس أن على رئيس فاغنر يفغيني بريغوجين توخّي الحذر من احتمال تسميمه بعد التمرّد الفاشل الذي قادته مجموعته الروسية المسلّحة.

وقال بايدن في مؤتمر صحافي في هلسنكي "وحده الله يعلم ما الذي يمكنه فعله. لسنا متأكدين حتى من مكانه ومن الأشخاص الذين يتواصل معهم. لو كنت مكانه، لتوخيت الحذر ممّا آكل".

وأضاف بايدن أن أوكرانيا ستنضمّ يومًا ما إلى حلف شمال الأطلسي، لكنه أوضح أن حدوث ذلك غير ممكن طالما بقيت كييف في حالة حرب مع موسكو، مؤكدا أنه "لا يتعلّق الأمر بما إذا كان يمكنهم أو لا يمكنهم الانضمام. إنه يتعلّق بالتوقيت، وسينضمّون إلى حلف شمال الأطسي".

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