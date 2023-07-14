بكين: الصين وروسيا ستعززان العلاقات الثنائية

المصدر: (جاكرتا - وكالات)

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أعلن مدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وانغ يي، أن الصين تعمل على تعزيز علاقاتها مع روسيا في مجالات التواصل، والتنسيق الاستراتيجي.

جاءت تصريحات وانغ يي خلال لقائه وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في جاكرتا أمس، على هامش اجتماع «آسيان».

وقال وانغ في بيان الخارجية الصينية إنه «يتعين على الجانبين تعزيز الاتصال والتنسيق الاستراتيجيين». وأكد «الصين وروسيا تدعمان بعضهما البعض بقوة في حماية المصالح المشروعة، وتتمسكان بطريق التعايش المتناغم والتنمية المربحة للجانبين».

وأكد لافروف أن بكين وموسكو تحافظان على «تبادلات رفيعة المستوى»، وأن لقاء القمة مارس الماضي في موسكو «ضخ زخماً قوياً في العلاقات الثنائية».

ونقل بيان «الخارجية الروسية» عن لافروف قوله «لدينا المزيد والمزيد من المجالات، حيث تتلاقى المصالح والخطط؛ لذلك أتطلع إلى مزيد من التطوير بتفاؤل».

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