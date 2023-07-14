أوكرانيا و«الناتو».. ماذا بعد «التعهدات الأمنية»؟

المصدر: القاهرة - محمد خالد

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تعهد الغرب بـ«خطة تعهدات» طويلة الأمد؛ من أجل دعم أوكرانيا، وذلك عوضاً عن تحديد جدول زمني «واضح» لانضمام كييف إلى «الناتو»، الأمر الذي يبعث في الوقت نفسه رسائل إلى روسيا بأن «الوقت ليس في صالحها»، طبقاً للتصريحات الأخيرة لمستشار البيت الأبيض للشؤون الأوروبية، أماندا سلوت.

تحمل تلك الخطة عديداً من الدلالات؛ فمن جهة يبدي الحلف عدم رغبته في استفزاز الجانب الروسي أو الدخول في صراع مباشر معه، ومن جهة أخرى يؤكد دعمه المستمر لكييف.

وبالنسبة للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الذي يُطالب بتسريع ضم بلاده إلى «الناتو» بشكل مباشر، فإن القرار الأخير الصادر عن الحلف يُشكل «خيبة أمل كبيرة» لتلك الطموحات، طبقاً لتعبير خبير الشؤون الأوروبية من بروكسل، محمد رجائي بركات، ففي تصريحات لـ«البيان»، شدد رجائي على أن «ثمة خلافات واضحة داخل حلف شمال الأطلسي عكسها ذلك الملف، وانتهت في الأخير بالاتفاق على أن يتم تعويض كييف من خلال تشكيل مجلس («الناتو»-أوكرانيا) مع تعهدات باستمرار الدعم».

أسلحة إضافية

تضمنت التعويضات وعوداً بشأن تقديم أسلحة إضافية إلى أوكرانيا، مع تدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات «إف 16» من خلال تحالف بقيادة بريطانيا وفرنسا، بينما لا يزال ذلك غير مقنع بالنسبة لزيلينسكي الذي لم ينجح في تحقيق مراده بالانضمام للحلف، في وقت «ترك فيه الباب مفتوحاً أمام أوكرانيا للانضمام، لكن لا أحد يعلم متى سوف يكون ذلك في ظل عدم تحديد جدول زمني».

يضيف بركات: «في محاولة لإرضاء (طمأنة) أوكرانيا، أعلن الأمين العام للحلف أنه تم التوصل إلى تخفيف إجراءات الانضمام، ويعتمد ذلك كله على وقف الحرب في أوكرانيا (..)»، موضحاً أن المادة الخامسة من ميثاق «الناتو» تنص على الدفاع عن أي دولة من أعضاء الحلف حال تعرضها لهجوم، وبالتالي مشاركتها النزاع «ومن ثم فإن ضم أوكرانيا حالياً للحلف بشكل مباشر ورسمي سوف يعد تعدياً للخط الأحمر.. وهذا خطير (يضع «الناتو» في مواجهة مباشرة مع روسيا)».

هذه المواجهة المباشرة «المرفوضة» من الولايات المتحدة وأعضاء الحلف، بينما على الجانب الآخر فإن الحلف «عملياً مشارك في الحرب من خلال الأسلحة والعتاد والدعم الكامل لكييف». ووفق الخبير في الشؤون الأوروبية من بروكسل، فإن حلف شمال الأطلسي «لم يرد استفزاز روسيا وتصعيد المواجهة بشكل مباشر، وبالتالي لم يتم ضم أوكرانيا.. بينما في الوقت نفسه الدول الأعضاء ودول مجموعة السبع عازمين على الاستمرار في تقديم الدعم لأوكرانيا».

رسائل وأهداف

على الجانب الآخر، تقرأ روسيا بعناية الرسائل الواردة من «الناتو»، لكن تلك الرسائل «لا تدفع موسكو للتراجع عن خططها»، طبقاً لما يؤكده الخبير في الشأن الروسي، مسلم شعيتو، الذي صرح لـ«البيان» إن روسيا تستمر في عملياتها، وكما صرحت القيادة العسكرية والسياسية، إنها ماضية إلى التمدد في المناطق الآمنة في ضوء مستهدفات العملية العسكرية، التي سوف تستمر فيها حتى تحقيق الأهداف.

ويوضح شعيتو أن «الناتو»، بينما لم يضم كييف رسمياً، إلا أنه «عملياً موجود في أوكرانيا، بالأسلحة والمعلومات التي يقدمها ومختلف أوجه الدعم (..)، تبعاً لذلك فدول الحلف سوف تواصل الدعم حتى بأسلحة الدمار شبه الكامل، والقنابل العنقودية، ويسمحون لكييف بمواصلة ما تقوم به (..)»، معتبراً أن القرارات الأخيرة تعتبر «خطوة مبدئية قبل انضمام أوكرانيا لـ«الناتو»، ولكن بعد أن تنجز المطلوب منها ضد روسيا»، على حد قوله.

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