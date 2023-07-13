بوتين يقلل من تأثير الصواريخ الغربية في النزاع بأوكرانيا

المصدر: أ ف ب

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اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس أن الصواريخ الغربية التي تتلقاها كييف لم تغيّر بشكل جذري مسار القتال في ساحة المعركة في أوكرانيا.

وقال بوتين في مقابلة بثها التلفزيون الرسمي "نعم تتسبب بأضرار لكن لا شيء حاسم يحدث في مناطق القتال حيث استُخدمت (هذه الصواريخ). الأمر نفسه ينطبّق على الدبابات الأجنبية الصنع".

وأكد بوتين أن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي من شأنه أن يفاقم التوترات على الساحة الدولية، بعدما تعهدّ التكتّل الدفاعي تقاربًا أوثق مع كييف في قمة في فيلنيوس هذا الأسبوع.

وأضاف "أنا متأكد من أن ذلك لن يزيد أمن أوكرانيا بحدّ ذاتها، وسيزيد من هشاشة العالم بشكل عام وسيؤدي إلى توتر إضافي على الساحة الدولية".

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