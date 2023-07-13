القبض على الرئيس السابق لشركة العملات المشفرة «سلزيوس نتوورك»

المصدر: نيويورك - (بلومبرج)

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قُبض على الرئيس التنفيذي السابق لمقرضة العملات المشفَّرة المفلسة «سلزيوس نتوورك» (Celsius Network) بعد تحقيق في انهيار الشركة، وفقاً لشخص مطلع على القضية.

اعتُقل أليكس ماشنسكي صباح الخميس، بحسب الشخص الذي طلب عدم نشر اسمه لأنَّ القضية الجنائية ليست علنية. كما رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية ضد ماشنسكي والشركة الخميس، وفقاً لسجلات المحكمة.

«سلزيوس نتوورك» كانت إحدى شركات التشفير البارزة التي انهارت العام الماضي.

واشتهرت الشركة بدفع معدلات فائدة عالية على ودائع الأصول الرقمية. ولكن بعد انهيار عملة «تيرا دولار» المستقرة وتراجع أسواق الأصول الرقمية؛ تأثرت ميزانية الشركة العمومية وباتت غير قادرة على مواجهة تدفق عمليات سحب العملاء.

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