قتيل ومصابون في قصف ليلي استهدف العاصمة الأوكرانية

المصدر: وكالات

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قتل شخص واحد على الأقل وأصيب آخرون في قصف جوي استهدف كييف ليلا، وفق ما أفاد رئيس بلدية المدينة الخميس، في ثالث ليلة تتعرض فيها العاصمة الأوكرانية لهجمات.

وقال فيتالي كليتشكو على تطبيق تلغرام "في منطقة بوديلسكي، وخلال عمل رجال الإطفاء على اخماد النيران في مبنى يضم شققا سكنية، عثر على جثة شخص واحد".

وذكر مسؤولون أن وحدات أوكرانية مضادة للطائرات كانت تعمل للتصدي لهجوم بطائرات مسيرة لليلة الثالثة على التوالي في كييف وحولها في وقت مبكر من يوم الخميس، فيما تحقق أجهزة الطوارئ فيما يتعلق بالحطام المتساقط والانفجارات في ثلاث مقاطعات.

وقالت الإدارة العسكرية في كييف إن الحطام المتساقط أصاب منطقة سولوميانسكي بوسط المدينة، وإنه جار التحقق من الخسائر البشرية والمادية.

وأضاف رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إن الحطام ألحق أضرارا بأحد طوابق مبنى سكني في منطقة دارنيتسكي شرقي المدينة، مما أدى إلى إصابة شخصين. وفي منطقة شفتشينكفسكي، اندلعت نيران في شرفة.

ودوت أصوات الانفجارات في مناطق أوكرانية أخرى، منها خميلنيتسكي في الغرب وميكولايف في الجنوب وزابوريجيا في الجنوب الشرقي.

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