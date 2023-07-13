ماكرون: روسيا «ضعيفة» سياسياً وعسكرياً

المصدر: (فيلنيوس - وكالات)

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شدد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لهجته ضد موسكو، حيث قال مع ختام قمة حلف شمال الأطلسي «الناتو» في فيلنيوس أمس: إن روسيا «ضعيفة سياسياً وعسكرياً»، بينما الدعم الغربي لأوكرانيا مستدام. وقال ماكرون، إن «روسيا أظهرت أولى بوادر انقسامها».

إلى ذلك، عبّر ماكرون عن أمله في أن يصادق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان على انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي «الناتو» سريعاً. وأضاف إن إعلان «مجموعة السبع» إطار عمل أمني من أجل أوكرانيا يظهر دعمها طويل الأجل لكييف. في الأثناء، قال أردوغان: إن بلاده لن تكون قادرة على المصادقة على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي «الناتو» قبل أكتوبر المقبل «على الأقل»، لأن البرلمان لن ينعقد قبل ذلك.

وأضاف «لدينا عطلة برلمانية مدتها شهران»، وزاد إن «ثمة الكثير من المقترحات التشريعية (الأخرى) لمناقشتها» بمجرد عودة النواب.

وتابع «ثمة العديد من الاتفاقات الدولية والعديد من المقترحات التشريعية التي تحتاج إلى مناقشة. سننظر فيها وفق أهميتها، لكن هدفنا هو إنهاء هذه العملية في أقرب وقت ممكن». وأكمل «عندما يستأنف البرلمان جلساته، أظن أن رئيسه سيوافق على إعطاء الأولوية لهذه المسألة».

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