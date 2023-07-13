بيلاروسيا: نسعى للاستفادة من خبرات قوات فاغنر القتالية الثمينة

المصدر: د ب ا

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أكد نائب وزير الداخلية البيلاروسي، نيكولاي كاربينكوف، أمس الأربعاء، أن قوات بلاده الخاصة ستجري تدريبات مشتركة مع مقاتلي مجموعة فاغنر الروسية الخاصة في بيلاروسيا للاستفادة من "خبراتهم الثمينة".

وأوضح كاربينكوف، الذي يشغل منصب القائد العام للقوات البيلاروسية الداخلية، في حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء: "نتفاوض مع ممثلي فاغنر الذين سيتشاركون مع قواتنا في التدريب القتالي، ويزودونهم بخبراتهم القتالية التي لا تقدر بثمن، حيث سيدربون مجموعات الاستجابة السريعة/سوبر/التابعة للشرطة ووحدة مكافحة الإرهاب الخاصة "ألماز".

وفي وقت مبكر من صباح يوم السبت 24 يونيو، استولت قوات مجموعة "فاغنر" الروسية الخاصة على مقر المنطقة العسكرية الجنوبية في مقاطعة روستوف على نهر الدون.

ووصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تصرفات المتمردين بأنها مغامرة إجرامية وطعنة في ظهر روسيا وخيانة، كما فتح جهاز الأمن الفيدرالي الروسي قضية ضد مؤسس "فاغنر"، يفغيني بريغوجين، بموجب تهمة تنظيم "عصيان مسلح".

وفي وقت لاحق، أعلنت الخدمة الصحفية لرئيس بيلاروس عن قبول مؤسس مجموعة "فاغنر"، يفغيني بريغوجين، اقتراح لوكاشينكو بوقف تحركات مسلحي المجموعة في روسيا، واتخاذ مزيد من الخطوات لتهدئة التوترات.

وأشارت إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أطلع نظيره البيلاروسي على الوضع في جنوب روسيا مع مجموعة "فاغنر" الروسية الخاصة، واتفق الزعيمان على العمل المشترك.

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