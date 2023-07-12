«العالمية للأرصاد»: بدء نمط طقس «النينيو» الاحتراري

المصدر: نيويورك - وام، عواصم - وكالات

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أكدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، بدء نمط طقس «النينيو» الاحتراري، مستشهدة على ذلك بارتفاع درجات حرارة سطح البحر في العالم ووصولها لمستوى قياسي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.

فيما من المتوقع أن تتعرض 7 دول عربية، خلال أيام، لارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة، مرجح أن تصل في أحيان لـ50 درجة مئوية، بالتزامن مع تعرض الولايات المتحدة وأوروبا إلى ارتفاع في درجات الحرارة بشكل غير مسبوق.

وحذر مدير قسم مراقبة المناخ في منظمة الأرصاد الجوية، عمر بدّور، من الذروة غير المسبوقة الحاصلة في درجات حرارة سطح البحر شمالي المحيط الأطلسي، وتوقع أن يكون العام الجاري، الأكثر دفئاً، وأن تزداد ظاهرة «النينيو» خلال 2024، بصورة قياسية، إذا ما استمرت قوتها في التطور.

واعتبر المسؤول الدولي، الأسبوع الأول من يوليو الجاري، الأكثر دفئاً لـ2023، وقال إن «درجات الحرارة اليومية المسجلة خلال يونيو، شمالي الأطلسي، كانت مرتفعة للغاية، مقارنة بالقراءات المعتادة، فيما وصلت مستويات الجليد البحري في القطب الجنوبي، لأدنى مستوى لها منذ بدء عمليات المراقبة عبر الأقمار الصناعية».

ونوّه بدّور بأن الانخفاض في الجليد البحري بالقطب الجنوبي لم يسبق له مثيل، محذراً من تأثير موجة الحر البحري على توزيع مصائد الأسماك والنظم البيئية للمحيطات، ما يؤثر بشكل غير مباشر على المناخ، وبيّن أن درجة حرارة سطح الماء ليست وحدها التي تزداد دفئاً، بل المحيط بأسره يزداد دفئاً ويمتص طاقة تستقر مئات السنين.

7 بلدان عربية

ووفق منصة «طقس العرب»، فإن الخرائط الجوية تظهر أن الكتلة الحارة يتوقع أن تؤثر على 7 بلدان عربية، هي مصر، والعراق، والسعودية، وسوريا، ولبنان، والأردن، وفلسطين، اعتباراً من نهاية الأسبوع الجاري. وبذلك، تصبح الأجواء حارة في تلك الدول، بل وشديدة الحرارة في العراق، حيث تقارب درجات الحرارة 50 درجة مئوية في العاصمة بغداد.

ويعود الارتفاع المتوقع إلى ما يعرف باسم «القبة الحرارية»، التي يتسبب فيها تمركز المرتفع العربي الموسمي على شمال شبه الجزيرة العربية.

موجة حر

وفي الولايات المتحدة، ترجح موجة حر شديدة الأسبوع الجاري، تمتد من كاليفورنيا حتى تكساس وفلوريدا، حيث تتصاعد الموجة جنوباً، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن دائرة الأرصاد الجوية الوطنية.

وفي اليونان، يتوقع ارتفاع درجات الحرارة إلى أكثر من 40 درجة مئوية في أجزاء كبيرة من البلاد، بدءاً من الجمعة المقبلة.

فيما تشهد إسبانيا منذ الاثنين الماضي، درجات حرارة شديدة بلغت 44 درجة مئوية، في ثاني موجة حرّ تشهدها البلاد خلال أسبوعين، بحسب وكالة الأرصاد الجوية الوطنية.

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