احتجاجات في إسرائيل رفضاً للإصلاح القضائي

المصدر: (تل أبيب - وكالات)

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خرجت احتجاجات في إسرائيل، أمس، بعد ساعات قليلة من مصادقة البرلمان في قراءة أولى على بند أساسي ضمن خطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل، التي يرى المعارضون لها أنها تقوض الديمقراطية.

وكان البرلمان ليل الاثنين قد مرر في قراءة أولى بنداً يرمي إلى إلغاء إمكانية فصل القضاء في «مدى معقولية» قرارات الحكومة. ونددت المعارضة الإسرائيلية بمشروع القانون.

وأغلق المتظاهرون الطرق ومدخل مطار «بن غوريون» قرب تل أبيب. فيما أوردت تقارير إعلامية أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 70 شخصاً، واستخدمت خراطيم مياه لتفريق بعض المتظاهرين، بينما سحبت آخرين بالقوة.

وشارك وزير الدفاع السابق (أحد زعماء المعارضة الإسرائيلية في الاحتجاجات)، بيني غانتس، الذي قال «الناس هنا يهتمون بهذا البلد، والاحتجاج هو الذي سيوقف الانقلاب»، في وصفه لـ«مشروع القانون».

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