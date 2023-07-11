بايدن: العلاقات بين واشنطن ولندن ستبقى صلبة

المصدر: (لندن - وكالات)

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أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته لبريطانيا، أن «العلاقات بين واشنطن ولندن ستبقى صلبة».

ووصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى بريطانيا في زيارة خاطفة حيث التقى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، والملك تشارلز الثالث. وخلال اللقاء الذي عقد في داونينغ ستريت، بحث بايدن وسوناك الأزمة الأوكرانية والتحفظ البريطاني على قرار عضويتها في حلف «الناتو».

وقال سوناك إنه «أمرعظيم أن نواصل حوارنا» بعد سلسلة من الاجتماعات ، مشيراً إلى أن «الجانبين سيبحثان في كيفية تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي المشترك لما فيه صالح مواطنينا».

وبعد حوالي 40 دقيقة من المحادثات، غادر بايدن مقر رئاسة الوزراء إلى قلعة وندسور على متن طائرته المروحية «مارين ون»، حيث كان في استقباله الملك تشارلز الثالث حيث تم التباحث حول قضايا البيئة والتغير المناخي.

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