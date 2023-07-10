تايلاند تحيي الذكرى الخامسة لعملية إنقاذ "أطفال الكهف"

المصدر: أ ف ب

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أقيمت مراسم بوذية في تايلاند الاثنين للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة لإنقاذ 12 مراهقا ومدربهم من كهف في تايلاند عام 2018.

وقال مدرب فريق "الخنازير البرية" إيكابول تشانتاونغ من أمام كهف ثام لوانغ (شمال) حيث علق لأكثر من أسبوعين إثر هطول أمطار موسمية "لولا التعبئة الاستثنائية، ما كنا لننجو".

وأضاف "لكل أفراد الشرطة والجنود والقوات البحرية والمدنيين الذين شاركوا في المهمة... أريد أن أشكركم من صميم قلبي".

وفي العام 2018، علق أعضاء فريق "الخنازير البرية" لكرة القدم لأكثر من أسبوعين إثر هطول أمطار موسمية في كهف تام لوانغ في شمال البلاد، وهو من أكبر المغاور في تايلاند.

وكرّم العديد من أعضاء الفريق قائدهم دوانغبيتش برومثيب الذي توفي في شباط/فبراير الماضي عن 17 عاما. ووضعوا الزهور أمام صورته.

كما عُرض مقطع فيديو لتكريم ذكرى حاكم مقاطعة شيانغ راي في ذلك الوقت نارونغساك أوساتاناكورن الذي توفي في حزيران/يونيو عن 58 عاما والذي نسق مهمة الإنقاذ.

وعلى مدى 18 يوما، شارك في عملية الإغاثة حوالى 10 آلاف متطوع محلي وأجنبي بلا هوادة.

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