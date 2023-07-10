مقتل سيدة إثر هطول أمطار غزيرة على جنوب غرب اليابان

المصدر: د ب ا

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أسفر هطول أمطار غزيرة على جنوب غرب اليابان اليوم الاثنين عن وفاة سيدة، كما دفع هيئة الارصاد لإصدار أعلى مستوى من التحذير.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن هيئة الارصاد اليابانية حذرت من وقوع انهيارات أرضية وفيضانات في مقاطعتي فوكوكا وأويتا، حيث دعت السكان لاتخاذ إجراءات لتأمين سلامتهم.

وقد تأكد مقتل سيدة عقب العثور عليها في منزل مع زوجها في مقاطعة فوكوكا.

وبسبب هطول الأمطار الغزيرة، توقفت خدمة قطار الطلقة مؤقتا بين محطتي هيروشيما وهاكاتا على خط سانيو شينكانسين بالإضافة إلى محطتي هاكاتا و كوماموتو على خط كيوشو شينكانسين.

ودعت هيئة الارصاد لتوخي الحذر من وقوع الفيضانات وفيضان الانهار في ظل التوقعات بهطول أمطار غزيرة على المناطق الغربية والشرقية المواجهة لبحر اليابان حتى غد الثلاثاء.

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