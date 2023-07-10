جنوب أفريقيا: قمة بريكس تعقد حضورياً

المصدر: (جوهانسبرغ - أ.ف.ب)

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أكد رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامابوزا، أمس، أن بلاده ستنظم في أغسطس القمة المقبلة لمجموعة بريكس، والتي دعي إليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك رغم مذكرة التوقيف الصادرة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية.

وصرح رامابوزا لصحافيين «نتقدم في تنظيم قمة بريكس، ونجري مناقشات نهائية حول الشكل»، موضحاً أن هذا الاجتماع الذي يضم جنوب أفريقيا والبرازيل والصين والهند وروسيا، سيتم «حضورياً».

ولم يشر إلى حضور بوتين أو عدم حضوره، علماً بأن الأخير مستهدف منذ مارس، بمذكرة توقيف أصدرتها الجنائية الدولية، الأمر الذي أكدت موسكو عدم اكتراثها به. وأضاف رامابوزا، رداً على سؤال على هامش مؤتمر لحزبه «سننظم قمة بريكس حضورياً. التزمنا جميعاً (هذا الأمر). لم نعقد قمة حضورية منذ نحو ثلاثة أعوام. لن تكون افتراضية».

وتؤكد جنوب أفريقيا أنها تبنت موقفاً محايداً، لتتمكن من «أداء دور في حل النزاعات»، على ما قال رامابوزا سابقاً، مؤكداً أنه تشاور مراراً مع بوتين.

واستضافت جنوب أفريقيا في فبراير تدريبات بحرية مع روسيا والصين، الأمر الذي أثار «قلق» الغرب.

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