أوزبكستان .. توقعات بفوز سهل للرئيس ميرزيوييف في انتخابات الرئاسة

المصدر: د ب ا

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أغلقت لجان الاقتراع أبوابها الأحد في انتخابات الرئاسة في أوزبكستان، وسط توقعات بأن يحقق الرئيس الحالي، شوكت ميرزيوييف، فوزا سهلا في تلك الدولة الواقعة بوسط آسيا.

من المقرر أن تُعلن النتائج اليوم الاثنين، في انتخابات لم يكن فيه أمام الرئيس /65 عاما/ متنافسون حقيقيون، حيث اُعتبرت حظوظ ثلاثة مرشحين آخرين متدنية.

كان ميرزيوييف قد دعا إلى انتخابات مبكرة بعد تعديل دستوري عدل فترة الرئيس إلى سبعة أعوام بدلا من خمسة، من بين تغييرات أخرى.

وبلغت نسبة المشاركة حوالي 70% في الساعات الأخيرة من النهار. ويحق لحوالي 6ر19 مليون أوزبكي الإدلاء بصوتهم.

كان الأوزبكيون قد صوتوا في مايو لصالح التعديلات الدستورية بنسبة أغلبية بلغت 21ر90%. وتُقلص التعديلات حجم البرلمان، كما تُقصر فترة حكم الرئيس إلى فترتين، وإن كان كل فترة تبلغ 7 سنوات.

لكن لن يتم احتساب الفترتين الرئاسيتين السابقتين لميرزيوييف، الذي يتولى السلطة منذ عام 2016.

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