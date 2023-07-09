بايدن: لا إجماع على انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو

المصدر: د ب ا

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أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه لا يوجد "إجماع" على انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" بينما يستعد الحلف العسكري لعقد قمته المقبلة في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا.

وغادر الرئيس الأمريكي واشنطن اليوم الأحد وسيجتمع مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في لندن غدا الاثنين، قبل أن يتوجه إلى ليتوانيا لحضور قمة "الناتو" التي تبدأ يوم الثلاثاء المقبل، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال بايدن، في مقابلة أجراها مع شبكة "سي إن إن" أول أمس الجمعة وبثت اليوم الأحد، "لا أعتقد أن هناك إجماعا في حلف شمال الأطلسي "الناتو" حول ما إذا كان سيتم ضم أوكرانيا إلى الناتو الآن، في هذه اللحظة، في خضم الحرب".

وأضاف بايدن "إذا ظلت الحرب مستمرة، فسنكون جميعا في حالة حرب. سنكون في حالة حرب مع روسيا، إذا كان هذا هو الحال."

والتقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نظيره البولندي اليوم الأحد، في آخر جولة دبلوماسية مع أعضاء "الناتو" قبل انعقاد القمة.

كما ناقش زيلينسكي، في مقابلة مع قناة "ايه بي سي نيوز"، المسار المحتمل للمفاوضات.

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