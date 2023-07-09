بايدن يتوجه إلى بريطانيا قبل مشاركته في قمة الأطلسي

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

توجه الرئيس الأمريكي جو بايدن الأحد إلى بريطانيا حيث سيلتقي الملك تشارلز الثالث قبل أن يشارك في قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في فيلنيوس بليتوانيا.

وأقلعت الطائرة الرئاسية الأمريكية من قاعدة عسكرية في ديلاوير. ويختتم بايدن جولته بزيارة فنلندا، العضو الجديد في الحلف الأطلسي.

وسيلتقي الاثنين الملك تشارلز الثالث في قلعة وندسور للمرة الأولى منذ تتويجه الذي حضرته السيدة الأولى جيل بايدن نيابة عن الرئيس الأميركي.

ووفق البيت الأبيض، سيناقش الرجلان خصوصاً القضايا البيئية، ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي بعد ذلك رئيس الوزراء ريشي سوناك في داونينغ ستريت.

لكن العنصر الأساسي في جولة جو بايدن هو حضوره قمة الناتو يومي الثلاثاء والأربعاء في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، حيث سيناقش الحلفاء الغربيون دعمهم لأوكرانيا.

ويأمل الرئيس الأمريكي اغتنام الفرصة لإقناع تركيا بقبول ترشيح السويد لعضوية الحلف التي تتطلب إجماع الأعضاء.

وخلال زيارته لفيلنيوس، سيلقي جو بايدن أيضا خطابا بشأن السياسة الخارجية في جامعة المدينة.

وتأتي جولته الدبلوماسية بعد وقت قصير من القرار الأمريكي المثير للجدل تزويد كييف ذخائر عنقودية، وهي محظورة من معظم أعضاء الناتو لكن الولايات المتحدة تواصل استخدامها.

وينهي الرئيس الأمريكي جولته بزيارة هلسنكي عاصمة فنلندا التي وضعت حدا لحيادها بانضمامها إلى الناتو بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز