22 قتيلاً بهجومين إرهابيين في بوركينافاسو

المصدر: (واغادوغو- أ.ف.ب)

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قتل 22 مدنياً، بينهم عشرون من المتطوعين الداعمين للجيش، أول من أمس في هجومين يشتبه بأن إرهابيين نفذوهما شمالي وغربي بوركينافاسو، وفق ما أفاد مصدران أمني ومحلي، أمس. وقال مصدر أمني: إن «قرية كوغسابلوغو» الواقعة قرب بولسا، كبرى مدن ولاية نامنتنغا (وسط شمال) «تعرضت لهجوم الجمعة نفذته مجموعات إرهابية»، وأضاف المصدر «الحصيلة كانت مقتل 16 من المتطوعين».

وأكد أحد السكان وقوع الهجوم، لافتاً أيضاً إلى مقتل مدنييْن على الأقل، وإصابة اثنين آخرين.

وأضاف المصدر: إن «المهاجمين أحرقوا كذلك منازل وعربات ودراجات نارية، إضافة إلى السوق»، داعياً إلى تنفيذ «عملية عسكرية واسعة النطاق في ولاية نامنتنغا، التي تشهد تصاعداً للهجمات».

وأفاد مصدر أمني آخر أن هجوماً ثانياً وقع في اليوم ذاته في منطقة فو بولاية هويت (غرب)، مشيراً إلى مقتل «أربعة من المتطوعين من قرية كييباني في هذا الهجوم». ومنذ 2015 تعاني بوركينافاسو عنفاً سلك منحى تصاعدياً.

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