7 قتلى باشتباكات على خلفية انتخابات محلية في الهند

المصدر: كالكوتا- أ.ف.ب

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لقي سبعة أشخاص على الأقل حتفهم وجرح عشرات في الهند، أمس، بعد اشتباكات سببها انتخابات محلية في البنغال الغربية، وهي ولاية تشهد أعمال عنف متكررة، خلال الحملات الانتخابية.

وعمل حزب الشعب الهندي (بهاراتيا جاناتا) الحاكم في السنوات الأخيرة للحصول على موطئ قدم في الولاية، التي لطالما حكمها حزب شيوعي، في مسعى لتوسيع نفوذه خارج المناطق الشمالية. ويقوم ناخبون حالياً بالتصويت في انتخابات لاختيار أعضاء المجالس البلدية من بين 200 ألف مرشح في الولاية، التي يقطنها 104 ملايين شخص. وقال جواد شاميم مدير قوات الشرطة في ولاية البنغال الغربية:

«قتل سبعة أشخاص، وأصيب العشرات في أعمال عنف متعلقة بالانتخابات في قرى مختلفة في أنحاء الولاية». وأكد شرطي آخر طلب عدم الكشف عن اسمه أن خمسة من القتلى هم من حزب مؤتمر ترينامول، الذي يحكم الولاية، والقتيلان الآخران من حزب بهاراتيا جاناتا، والحزب الشيوعي الهندي في غرب البنغال.

وأعلنت الشرطة ضبط أكثر من مئتي قنبلة محلية، وقال مفوض الانتخابات في الولاية راجيف سينها لمحطة «ريبابليك» تلقي أكثر من 1300 شكوى تتعلق بتزوير أصوات والتدخل في مراكز اقتراع و«حوادث عنف متفرقة».

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