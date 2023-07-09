غروسي في سيئول بسبب «فوكوشيما»

المصدر: (سيئول- أ.ف.ب)

ت + ت - الحجم الطبيعي

التقى مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي، أمس، وزير الخارجية الكوري الجنوبي، في إطار زيارة لثلاثة أيام، شهدت احتجاجات على خطة اليابان لتصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما النووية.

ووصل غروسي إلى سيئول أول من أمس، بعد زيارة إلى اليابان، وافقت خلالها الوكالة على خطة الحكومة اليابانية، للبدء قريباً بصرف نحو 1,33 مليون طنّ من المياه الملوثة المخزنة.

وتقوم خطة الحكومة اليابانية على التخلص من حوالى 1,33 مليون طن من المياه الملوثة المخزنة في موقع المحطة، والذي سيبلغ حده الأقصى قريباً، بإلقائها في المحيط، بعد معالجتها.

وكانت المحطة أصيبت بأضرار جسيمة، بعد زلزال تلاه تسونامي، تسببا بحادث نووي في 11 مارس 2011.

لكن الخطة قوبلت بمعارضة محلية وإقليمية. وأكد غروسي أنه «لم يكن هناك خلاف» بين الخبراء المشاركين في المراجعة التي منحت الضوء الأخضر للمشروع.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز