بلينكن: الحكومة الروسية العقبة الوحيدة أمام السلام في أوكرانيا

المصدر: د ب ا

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أشار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى مرور 500 يوم منذ بدأت الحرب في أوكرانيا، متعهدا بأن تظل الولايات المتحدة ثابتة في دعمها لأوكرانيا.

وقال بلينكن اليوم السبت: "لقد حارب الأوكرانيون بشجاعة للدفاع عن بلادهم، وحريتهم وحقهم في تقرير مستقبلهم. ستواصل الولايات المتحدة دعم أوكرانيا طالما تطلب الأمر للوصول إلى سلام عادل ودائم".

وأضاف: "ستواصل الولايات المتحدة وحلفاؤها تقديم الدعم بحيث تتمكن أوكرانيا من الدفاع عن نفسها وتكون في أقوى وضع ممكن على طاولة المفاوضات عندما يحين الوقت".

وذكر بلينكن الذي اتهم الكرملين بمحاولة إخضاع أوكرانيا والسيطرة على أرضها والإطاحة بحكومتها المنتخبة ديمقراطيا: "ما زالت الحكومة الروسية العقبة الوحيدة أمام سلام عادل ودائم في أوكرانيا.

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