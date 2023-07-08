أردوغان يتحدث عن موقف بلاده من الحرب الروسية الأوكرانية

المصدر: د ب ا

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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أن بلاده اتخذت موقفا عادلا ومتوازنا في الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

جاء ذلك في خطاب لأردوغان، اليوم، خلال افتتاحه لعدد من المشاريع الخدمية في ولاية بايبورت شمال شرقي تركيا، وفقا لوكالة أنباء الأناضول التركية.

وأشار أردوغان إلى أن الحرب اندلعت بين روسيا وأوكرانيا الجارتين لتركيا على البحر الأسود عند انتهاء أزمة وباء فيروس كورونا، وقال: "وصلت أسعار الطاقة والغذاء إلى مستويات قياسية في جميع أنحاء العالم، وبصفتنا تركيا فإننا اتخذنا موقفا عادلا ومتوازنا في الحرب بين روسيا وأوكرانيا".

ولفت الرئيس التركي إلى أن أنقرة لم تسمح بأن تتدهور علاقاتها مع روسيا بينما تعززها مع أوكرانيا.

وذكر أردوغان أنه استضاف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الجمعة في اسطنبول.

وأضاف: "نواصل حوارنا الوثيق مع بوتين، وسنلتقي في أغسطس المقبل، ومن خلال تحركاتنا الدبلوماسية فإننا نحاول حماية بلدنا من الآثار السلبية للحرب المستمرة منذ عام ونصف العام بجوارنا، ومع ذلك فإن كل حدث يحدث من حولنا له انعكاسات على الاقتصاد التركي، وهذه الآثار يشعر بها الجميع من أوروبا إلى أمريكا".

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