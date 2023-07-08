رئيس الوزراء الهولندي يسلم استقالته للملك بعد انهيار ائتلافه الحاكم

المصدر: أ ب

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زار رئيس الوزراء الهولندي مارك روته الملك لتقديم استقالة ائتلافه المكون من أربعة أحزاب ووضع هولندا المنقسمة بشدة على المسار الصحيح لإجراء انتخابات عامة في وقت لاحق من هذا العام.

عاد الملك فيليم ألكسندر بالطائرة من إجازة عائلية في اليونان للقاء روته السبت.

كانت القضية المزعجة لكبح الهجرة التي أزعجت البلدان في جميع أنحاء أوروبا لسنوات هي العقبة الأخيرة التي أسقطت حكومة روته ليل الجمعة، وكشفت الاختلافات الأيديولوجية العميقة بين الأحزاب الأربعة التي شكلت التحالف المضطرب.

الآن من المرجح أن تهيمن هذه القضية الشائعة على الحملة الانتخابية التي لا تزال على بعد أشهر.

قال خيرت فيلدرز، زعيم حزب الحرية المناهض للهجرة، والذي دعم أول تحالف أقلية بزعامة روته منذ 13 عامًا، "نحن الحزب الذي يمكنه ضمان الأغلبية للحد بشكل كبير من تدفق طالبي اللجوء".

تريد أحزاب المعارضة في اليسار أيضا إجراء الانتخابات لمعالجة المشاكل التي تتهم روته بالفشل في معالجتها بشكل مناسب - من تغير المناخ إلى العجز المزمن في الإسكان ومستقبل القطاع الزراعي الذي تبلغ قيمته مليارات اليورو في البلاد.

قالت زعيمة الحزب الاشتراكي ليليان مارينسن لقناة (إن أو إس) الهولندية إن انهيار حكومة روته كان "أنباء سارة لهولندا.. أعتقد أن الجميع شعروا أن هذه الحكومة انتهت.. لقد خلقوا مشكلات أكثر مما حلوا ".

بالرغم من الانقسامات بين الأحزاب الأربعة في حكومة روته، فإنها ستبقى في السلطة كإدارة انتقالية حتى يتم تشكيل ائتلاف جديد، لكنها لن تمرر قوانين جديدة رئيسية.

كتبت سيغريد كاغ، زعيمة حزب (دي 66) الوسطي المؤيد لأوروبا، في تغريدة على تويتر: "بالنظر إلى تحديات العصر، لاسيما المتمثلة في الحرب في هذه القارة، لا أحد يستفيد من أزمة سياسية".

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