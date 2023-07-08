ترامب ينافس على الرئاسة ببرنامج حافل يضم 14 محوراً

المصدر: البيان

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قدم الرئيس الأمريكي السابق، والمنافس على بطاقة الترشيح عن الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقبلة، العديد من الوعود الانتخابية، كثير منها غالباً ما يكون غامضاً ويفتقر إلى التفاصيل بما في ذلك إنهاء الحرب في أوكرانيا ، وبناء 10 مدن جديدة ، وإعدام مهربي المخدرات.

ورصدت "شبكة" سي إن إن" الأمريكية حصيلة وعود ترامب الانتخابية، وهي 14 وعداً، إذا تم انتخابه لولاية جديدة.

عصابات المخدرات

قال ترامب في مقطع فيديو خلال حملته في يناير الماضي: "عصابات المخدرات تشن حرباً على أمريكا - وقد حان الوقت الآن لأمريكا أن تشن حرباً على العصابات".

قال ترامب في إعلان حملته في نوفمبر 2022 إنه سيطلب من الكونغرس ضمان أن مهربي المخدرات والمتاجرين بالبشر يمكن أن يعاقبوا بالإعدام على "أفعالهم الشنيعة". كما تعهد الرئيس السابق بالقضاء على عصابات المخدرات من خلال فرض حظر بحري على الكارتيلات، وقطع وصول الكارتيلات إلى الأنظمة المالية العالمية واستخدام القوات الخاصة داخل وزارة الدفاع لإلحاق الضرر بقيادة عصابات المخدرات.

التعليم

قال ترامب في مقطع فيديو حملته في يناير، متحدثًا عن التعليم إنه سيعطي تفضيلات تمويلية و"معاملة خاصة" للمدارس التي تسمح للآباء بانتخاب مديري المدارس، وإلغاء ولاية المعلم التي تقيد فصل المدرسين من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر، وخفض عدد مديري المدارس، وتدقيق مبادرات التنوع والمساواة والشمول.

قال ترامب أيضًا في مقطع فيديو الحملة إنه سيقطع التمويل عن المدارس التي تدرس نظرية العرق وأيديولوجيا النوع الاجتماعي.

أخيرًا ، قال الرئيس السابق إنه سيكلف وزارة العدل ووزارة التعليم بالتحقيق في انتهاكات الحقوق المدنية للتمييز على أساس العرق في المدارس ، وفصل "الماركسيين" من وزارة التعليم.

رعاية الهوية الفيزيولوجية

قال ترامب في مؤتمر العمل السياسي المحافظ لعام 2023 في مارس: "سأقوم بإلغاء كل سياسة بايدن التي تروّج للإخصاء الكيميائي والتشويه الجنسي لشبابنا، وأطلب من الكونغرس أن يرسل إليّ مشروع قانون يحظر تشويه الأطفال الجنسي في جميع الولايات الخمسين".

أضاف ترامب في فيديو حملته أنه سيصدر أمرًا تنفيذيًا يوجه الوكالات الفيدرالية إلى قطع البرامج التي تروج للتحولات بين الجنسين، بالإضافة إلى مطالبة الكونجرس بالتوقف عن استخدام الأموال الفيدرالية للترويج لإجراءات تأكيد النوع الاجتماعي ودفع تكاليفها.

الجريمة

قال ترامب في مقطعي فيديو حملته الانتخابية في فبراير إنه إذا رفض المدعون "الماركسيون" تعزيز القانون ضد الجريمة وسلموا "مدننا لمجرمين عنيفين" ، فإنه لن يتردد في إرسال سلطات إنفاذ القانون الفيدرالية لاستعادة السلام والسلامة العامة.

وأضاف ترامب أنه سيوجه وزارة العدل لفتح تحقيقات في مكاتب المدعين "اليساريين الراديكاليين" التي تشارك في تطبيق القانون العنصري، وتشجيع الكونجرس على استخدام سلطته القانونية على واشنطن العاصمة، لاستعادة "القانون والنظام "وإصلاح المعايير الفيدرالية لتأديب القاصرين لمواجهة الجرائم المتزايدة مثل سرقة السيارات.

تناول السياسات التي تم إجراؤها فيما يسميه ترامب "حرب الديمقراطيين على الشرطة" ، تعهد الرئيس السابق في مقطع فيديو أنه سيمرر "تمويلاً قياسياً" لتوظيف وإعادة تدريب الشرطة.

السياسة الخارجية

قال ترامب في حدث حملته في نيو هامبشاير ، "بعد فترة وجيزة من فوزي بالرئاسة ، سأنهي الحرب المروعة بين روسيا وأوكرانيا" ، مضيفًا في خطاب آخر أن الأمر لن يستغرقه "أكثر من يوم واحد" لتسوية الحرب إذا انتخب. ولم يذكر ترامب أي تفاصيل عن الكيفية التي سينهي بها الحرب.

وقال ترامب إنه سيعيد حظر السفر "الرائع" الذي فرضه على الأفراد من العديد من الدول ذات الأغلبية المسلمة بعد أن ألغى الرئيس جو بايدن الحظر في عام 2021.

مدن الحرية وسيارات طائرة

قال ترامب في مقاطع فيديو إنه سيقود جهدًا لبناء مدن الحرية من أجل "إعادة فتح الحدود ، وإشعال الخيال الأمريكي ، وإعطاء مئات الآلاف من الشباب وغيرهم من الأشخاص ، وجميع العائلات المجتهدة، فرصة جديدة لملكية المنازل، وإعادة بناء الحلم الأمريكي".

في خطته ، ستبني الحكومة الفيدرالية 10 مدن جديدة، ومنحها للمناطق التي لديها أفضل فرص للتنمية. قال الرئيس السابق في فيديو حملته إن مدن الحرية ستحقق عودة التصنيع الأمريكي والفرص الاقتصادية والصناعات الجديدة ورفع مستوى المعيشة.

وأضاف ترامب في مقطع الفيديو في مارس أن الولايات المتحدة في ظل إدارة ترامب الثانية ستقود جهوداً "لتطوير السيارات الطائرة للعائلات والأفراد" ، وعدم السماح للصين بقيادة "هذه الثورة في التنقل الجوي". وأكد أن هذه المركبات المحمولة جواً ستغير التجارة وتجلب الثروة إلى المجتمعات الريفية.

"الدولة العميقة"

توعد ترامب بالقضاء نهائياً على الدولة العميقة، ووصفه بأنه نظام فاسد يتحكم بالمعلومات.

لمعالجة العلاقة "المزعجة" بين منصات التكنولوجيا والحكومة، قال الرئيس السابق إنه سيطبق فترة تهدئة مدتها سبع سنوات قبل أن يعمل الموظفون في وكالات مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي أو وكالة المخابرات المركزية في المنصات التي تشرف على بيانات المستخدمين الجماعية.

أضاف ترامب في العديد من إصدارات الحملة الانتخابية أنه سيكلف وزارة العدل بالتحقيق في "نظام" الرقابة على الإنترنت ومقاضاته ، وحظر الوكالات الفيدرالية من "التواطؤ" لفرض رقابة على المواطنين ، وطرد البيروقراطيين الذين يُعتقد أنهم يشاركون في الرقابة الفيدرالية وتعليق الأموال الفيدرالية للجامعات المشاركة في "أنشطة دعم الرقابة".

التجارة

بموجب قانون ترامب للتجارة التبادلية المقترح ، قال الرئيس السابق إنه إذا فرضت دول أخرى تعريفات جمركية على الولايات المتحدة ، "فإننا نفرض عليها تعريفة جمركية بنفس المبلغ".

كجزء من استراتيجية أكبر لإعادة الوظائف إلى الولايات المتحدة ، قال ترامب إنه سينفذ أيضًا أجندة التجارة الأمريكية أولاً إذا تم انتخابه. قال الرئيس السابق ، الذي وضع تعريفات أساسية عالمية على غالبية السلع الأجنبية ، إن الأمريكيين سيشهدون انخفاضًا في الضرائب مع زيادة التعريفات. يتضمن اقتراحه أيضًا خطة مدتها أربع سنوات للتخلص التدريجي من جميع الواردات الصينية من السلع الأساسية، بالإضافة إلى منع الصين من "شراء أمريكا" ووقف استثمار الشركات الأمريكية في الصين.

الاقتصاد

كرر ترامب أفكاره العامة حول الاقتصاد وقال في نوفمبر: "سنبني مرة أخرى أعظم اقتصاد على الإطلاق" رغم أنه لم يقدم مقترحات سياسية محددة أو يشرح كيف سيحسن الاقتصاد.

قال ترامب إنه سيلغي زيادات بايدن الضريبية ، و "يعالج على الفور" التضخم وينهي ما وصفه بـ "حرب" بايدن على إنتاج الطاقة الأمريكية.

الإصلاح الحكومي

وعد ترامب "بطرد البيروقراطيين غير المنتخبين وقوات الظل التي فخخت نظامنا القضائي كما لم يتم من قبل".

وتعهد ترامب أيضًا بـ "تعيين محامين أمريكيين يواجهون محاميي مقاطعات جوروج سوروس وغيرهم ممن يتم تعيينهم في جميع أنحاء الولايات المتحدة".

التعديل الثاني



قال ترامب في منتدى قيادة معهد الجمعية الوطنية للبنادق للعمل التشريعي في أبريل 2023: "سأنهي الأمر التنفيذي لبايدن باستهداف صناعة الأسلحة النارية، وسأقوم بتمزيقه فوراً".

كما وعد الرئيس السابق في الخطاب بأن الحكومة لن تنتهك حقوق التعديل الثاني للمواطنين الذي يسمح لهم بحمل الأسلحة والاحتفاظ بها.

أموال الأسهم

وعد ترامب بأنه سيشكل فريقًا خاصًا لمراجعة سريعة لكل إجراء اتخذته الوكالات الفيدرالية بموجب أجندة حقوق الملكية لبايدن.

أضاف ترامب في مقاطع فيديو متعددة للحملة أنه سيلغي الأمر التنفيذي الخاص بالأسهم لبايدن، وسيطرد الموظفين المعينين لتنفيذ سياسة بايدن، ثم يعيد أمره التنفيذي لعام 2020 الذي يحظر التنميط العنصري والجنسي في الحكومة الفيدرالية.

الصين

قال ترامب في فيديو حملته: "عندما أتولى منصب الرئيس ، سأضمن أن يظل مستقبل أمريكا في أيدي الأمريكيين تماماً كما فعلت عندما كنت رئيساً من قبل".

تعهد ترامب بتقييد ملكية الصين للبنية التحتية الأمريكية مثل الطاقة والتكنولوجيا والاتصالات والموارد الطبيعية. كما قال إنه سيجبر الصينيين على بيع ممتلكاتهم الحالية التي قد تعرض الأمن القومي للخطر. وشدد قائلاً: "الأمن الاقتصادي هو الأمن القومي".

الأدوية

تعهد ترامب في مقطع فيديو حملته في شهر يونيو بإعادة أمره التنفيذي السابق الذي يقضي بأن تدفع حكومة الولايات المتحدة نفس سعر الأدوية الصيدلانية مثل البلدان المتقدمة الأخرى "لإنهاء هذا العبء المجاني على المستهلكين الأمريكيين إلى الأبد".

انقلب بايدن على بعض السياسات الصيدلانية للرؤساء السابقين. قال ترامب في الفيديو إن إدارته ستدفع أفضل الأسعار المعروضة للدول الأخرى ، التي قال إنها تدفع في كثير من الأحيان أسعار أدوية أقل من الأمريكيين. يعتقد ترامب أن هذه السياسة ستجعل صناعة الأدوية ترفع الأسعار للدول الأخرى مع خفض التكاليف للأمريكيين.

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