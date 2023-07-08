كيف علقت روسيا على تزويد واشنطن لأوكرانيا بذخائر عنقودية؟

المصدر: أ ف ب

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اعتبرت روسيا السبت أن قرار الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية هو "دليل ضعف" ولن يؤثر على مسار الأعمال العسكرية لموسكو.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان إن القرار الأميركي الذي تم إعلانه الجمعة "هو عمل ناتج من يأس ودليل ضعف على خلفية فشل الهجوم الأوكراني المضاد الذي تمّ الترويج له كثيرا".

واعتبرت أن "آخر سلاح "معجزة" تعوّل عليه واشنطن وكييف، من دون التفكير بشأن تبعاته الخطرة، لن يكون له أي تأثير على العملية العسكرية الخاصة".

ورأت زاخاروفا أن القرار الأمريكي يظهر "المسار العدائي المناهض لروسيا الذي تعتمده الولايات المتحدة، والذي يهدف الى تمديد النزاع في أوكرانيا لأطول فترة ممكنة"، معتبرة أن تعهد كييف عدم استخدام هذه الأسلحة ضد مناطق مأهولة بالمدنيين "لا قيمة له".

وأعلنت الولايات المتحدة الجمعة قرارها تزويد أوكرانيا قنابل عنقودية للمرة الأولى منذ بدء الحرب، في خطوة لقيت انتقاد منظمات دولية.

وأتى القرار الذي أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن اتخاذه كان "صعبا للغاية" في وقت تعاني قوات كييف للتقدم ميدانيا في هجوم مضاد أطلقته قبل شهر لاستعادة أراضٍ تسيطر عليها روسيا في شرق أوكرانيا وجنوبها.

وأكدت واشنطن حصولها على ضمانات من كييف بأن هذه الأسلحة التي حظرتها دول عدة، لن تستخدم ضد المدنيين.

وتستخدم روسيا بدورها هذا النوع من الذخائر في حربها ضد أوكرانيا.

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