"إف بي آي" يستجوب المبعوث الأمريكي إلى طهران لتسريبه معلومات حساسة

المصدر: البيان

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استجوب مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي" روبرت مالي المبعوث الأمريكي إلى طهران لتسريبه معلومات حساسة.

وكشف موقع سيمافور الإخباري في تقرير، أن مكتب التحقيقات الاتحادي شرع في التحقيق مع المبعوث الأمريكي بشأن معلومات سرية، وذلك بعد أن علقت إدارة بايدن التصريح الأمني ​​له ومنحته إجازة.

وكان روب مالي قد قال إن ترخيصه الأمني قيد المراجعة وإنه يتوقع أن ينتهي التحقيق "بنتيجة طيبة وقريبا".

وكشف موقع سيمافور الإخباري في تقرير، أن مكتب التحقيقات الاتحادي شرع في تحقيق مع المبعوث الأمريكي الخاص لإيران روبرت مالي، بشأن معلومات سرية، وذلك بعد أن علقت إدارة بايدن التصريح الأمني ​​له ومنحته إجازة.

وقال التقرير، نقلاً عن مصدر في وزارة الخارجية، إن "تحقيقًا أمنيًا داخليًا مع مالي قد تم تحويله إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي"، وسط تهم غير واضحة كل ما تم الحديث عنه هو سوء تعامله مع معلومات سرية.

وكان روب مالي قد قال الأسبوع الماضي، "أُبلغتُ أن ترخيصي الأمني قيد المراجعة. لم أحصل على أي معلومات أخرى لكنني أتوقع أن ينتهي التحقيق بنتيجة طيبة وقريبا. في غضون ذلك، أنا في إجازة".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، مات ميلر، قد أكد أن "المبعوث الأمريكي الخاص لإيران روبرت مالي "في عطلة"، وأن أبرام بالي يحل محله بالوكالة.

وقاد مالي جهود الإدارة لإحياء الاتفاق النووي الإيراني المتعثر وحل المشكلات المتعلقة بالأمريكيين المحتجزين في إيران ، لكنه لم ينشط في منصبه منذ أسابيع.

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