البيت الأبيض يوافق على تسليم كييف ذخائر عنقودية

المصدر: عواصم - وكالات

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وافق البيت الأبيض رسمياً، أمس، على تسليم كييف ذخائر عنقودية، بحسب ما أوردته شبكة «يورونيوز» الأوروبية. وقال مستشار الأمن القومي، جايك ساليفان، إن الخطوة «قرار صعب، وأرجأناه» لفترة من الزمن، مشدداً على أن الإقدام عليه في الوقت الراهن هو «الصواب».

في الأثناء، أعلنت الرئاسة الإسبانية للاتحاد الأوروبي، في ساعة مبكرة من صباح أمس، أن مفاوضي التكتل توصلوا لاتفاق يهدف إلى تعزيز إمدادات الذخيرة والصواريخ طويلة الأجل إلى أوكرانيا، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية. ووافق ممثلو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والبرلمان الأوروبي على خطة ترمي إلى تزويد صناعة الدفاع في أوروبا بحوافز مالية لتوسيع قدرات الإنتاج بسرعة.

ووفق الوكالة، سوف يتم تمويل المبادرة، التي اقترحتها المفوضية الأوروبية مايو الماضي، بمبلغ 500 مليون يورو (544 مليون دولار) من الميزانية المشتركة للتكتل. من ناحيتها، قالت وزير الدفاع الإسبانية، مارغريتا روبلز: «هذا دليل آخر على التزام الاتحاد الأوروبي الثابت بدعم أوكرانيا».

وأضافت في بيان، إن ذلك سوف يعزز أيضاً التكنولوجيا الدفاعية والقاعدة الصناعية للاتحاد الأوروبي، بما يضمن في النهاية الأمن والدفاع على المدى الطويل لمواطني التكتل.

يشار إلى أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عانت حتى الآن من أجل تزويد أوكرانيا بما يكفي من ذخيرة «أرض-أرض»، والمدفعية، وكذلك الصواريخ لصد القوات الروسية. وتهدف الزيادة في الإنتاج إلى منع المزيد من اختناقات الإمدادات للقوات المسلحة الأوكرانية، وكذلك ضمان أن تظل دول الاتحاد الأوروبي قادرة على الدفاع عن نفسها، فضلاً عن إمكانية الاحتفاظ بمخزونات كافية. فيما لا يزال الاتفاق بحاجة إلى تأكيد رسمي من قبل الدول الأعضاء في التكتل والبرلمان الأوروبي.

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