زيلينسكي: تأخر انضمام السويد وأوكرانيا لـ«الناتو» يهدد الأمن العالمي

المصدر: براتيسلافا - وكالات

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ندد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بغياب موقف موحد داخل حلف شمال الأطلسي «الناتو»، حول مسألة انضمام السويد وبلاده، محذراً من أن هذا يشكل «تهديداً» للأمن العالمي.

وقال زيلينسكي، خلال زيارة إلى سلوفاكيا: «أعتقد أنه ليس هناك وحدة موقف كافية حول هذه المسألة، وهذا يشكل تهديداً لقوة الحلف»، مضيفاً أن «هذا في غاية الأهمية لأمن العالم بأسره».

تلبية دعوة

ووصل زيلينسكي إلى العاصمة براتيسلافا، أمس قبل ساعات من زيارة إلى تركيا، تلبية لدعوة من رئيسة البلاد، زوزانا تشابوتوفا. وكان زيلينسكي أعلن الوجهة بنفسه عبر «تويتر»، حيث كتب بالإنجليزية «سلوفاكيا التالية»، ونوّه إلى عقد محادثات مع تشابوتوفا ومسؤولين حكوميين.

وتأتي زيارة زيلينسكي لسلوفاكيا عقب أخرى لجمهورية التشيك. وركزت لقاءات زيلينسكي في براتيسلافا على السعي للحصول على مزيد من الدعم العسكري لبلاده، وانضمام كييف للاتحاد الأوروبي وإلى «الناتو».

يشار إلى أن تشابوتوفا أحد أشد المؤيدين لأوكرانيا بين القادة الأوروبيين، وزارت كييف مرتين منذ بداية الأزمة الأوكرانية فبراير 2022. كما تفقدت هي وزيلينسكي الأماكن التي طالتها أو أتت عليها الحرب في أوكرانيا.

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