6 قتلى بانفجار بمصنع كيماويات في روسيا

المصدر: موسكو - وكالات

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أودى انفجار داخل مصنع للكيماويات في مدينة تشابايفسك بمنطقة فولجا الروسية بحياة ستة أشخاص، كما أسفر عن إصابة شخصين آخرين أمس.

وأوردت وكالة الأنباء الروسية «تاس»، نقلاً عن أجهزة الطوارئ، أن الانفجار وقع في مصنع «برومسينتيز»، ووفقاً للشركة، يتم هناك إنتاج متفجرات صناعية، ضمن منتجات أخرى. وتردد أن الحادث وقع خلال تفكيك خط أنابيب. فيما أشار تحقيق أولي إلى أن جهازاً تقنياً تعطل خلال عملية الإصلاح بخط أنابيب للنيتروجين، ما أدى إلى وقوع الانفجار .

وبحسب تقرير لموقع «ميدوسا» الإخباري الروسي، تعد شركة «برومسينتيز» من أهم شركات إنتاج المتفجرات الصناعية في روسيا والاتحاد السوفييتي سابقاً. وتوظف الشركة نحو 1300 عامل. وتقع تشابايفسك بالقرب من نهر فولجا، على بعد نحو 50 كيلومتراً جنوب غرب مدينة سامارا.

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