سويسرا والنمسا تنضمان إلى مشروع دفاع جوي أوروبي مشترك

المصدر: د ب ا

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عبرت الدولتان الحياديتان، سويسرا والنمسا، عن اهتمامهما بنظام الدفاع الجوي الأوروبي المشترك "درع السماء"، المقترح من جانب ألمانيا.

ووقعت وزيرتا الدفاع السويسرية، فيولا أمهيرد، والنمساوية، كلاوديا تانر، إعلانات نوايا للانضمام إلى جهد الدفاع الجوي التعاوني في اجتماع عُقد في برن أمس الجمعة.

وسافر وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس من برلين للانضمام إليهما في الاجتماع.

وقال بيستوريوس إن "أحد الأمور التي أظهرتها الحرب في أوكرانيا، أنه لا يمكن المبالغة في تقدير أهمية الدفاع الجوي".

وتهدف مبادرة درع السماء الأوروبية "إي إس إس آي" إلى سد الفجوات في الدفاعات الجوية الوقائية لحلف شمال الأطلسي "الناتو" في أوروبا. وجرى إطلاقه ردا على الحرب في أوكرانيا، والذي غيرت بشكل كبير الوضع الأمني في أوروبا.

وتعني مشاركة سويسرا والنمسا أن 19 دولة توافق الآن على الانضمام إلى المشروع.

وتدلل النمسا وسويسرا على أن الانضمام إلى المشروع لا يشكل تخليا عن سياساتهما الخاصة بالحياد الصارم، على الرغم من أنه يعني تعاونا مكثفا مع الدول الأوروبيين الأعضاء في الناتو.

وقالت الوزيرتان إن تعاون بلديهما سيركز على التدريب والصيانة والأعمال اللوجيتسية.

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