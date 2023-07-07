الهند تعتقل 3 من مسؤولي السكك الحديد على خلفية حادث قطار

المصدر: أ ب

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أكدت الوكالة الفيدرالية لمكافحة الجرائم في الهند أنها اعتقلت ثلاثة مسؤولين بهيئة السكك الحديد على صلة بواحد من أكثر حوادث القطارات دموية في البلاد، والذي أسفر عن مصرع 290 شخصا الشهر الماضي.

وذكر بيان صادر عن مكتب التحقيقات المركزي أن الرجال الثلاثة المعتقلين وجهت لهم اتهامات القتل العمد.

وحدد البيان أن المتهمين هم اثنان من مهندسي الإشارة وفني، مشيرا إلى أن التحقيقات جارية.

وفي يونيو وقع حادث تصادم قطار في ولاية أوديشا في شرق البلاد، عندما تم تحويل قطار مكدس بالركاب عن طريق الخطأ إلى خط مجاور واصطدم بقطار شحن متوقف محمل بخام الحديد.

أدى التصادم إلى إخراج عربات قطار الركاب عن مسارها إلى مسار آخر حيث اصطدمت بقطار يمر في الاتجاه المعاكس.

كان قطارا الركاب يقلان أكثر من 2290 راكبا عندما وقع التصادم، ما أدى لإصابة نحو ألف شخص.

بعد الحادث قال وزير السكك الحديد، أشويني فايشناو، إن سبب التصادم مرتبط بنظام الإشارة.

والهند البالغ عدد سكانها 1.42 مليار نسمة، لديها واحدة من أكثر شبكات السكك الحديد كثافة وتعقيدا، بنيت خلال حقبة الاستعمار البريطاني، ويبلغ طول خطوطها 64 ألف كيلومتر، وتضم 14 ألف قطار ركاب، و8 آلاف محطة.

تمتد الشبكة في جميع أنحاء البلاد، من جبال الهيمالايا في الشمال إلى مناطق ساحلية في الجنوب، لكن عقودا من سوء الإدارة والإهمال تسببت في تدهورها.

ورغم جهود تحسين مستوى الأمان في الشبكة، إلا أن مئات الحوادث تقع سنويا، يلقى باللوم في معظمها على أخطاء بشرية ومعدات إشارة قديمة.

كان حادث تصادم يونيو، هو الأكثر دموية منذ عام 1995، عندما تصادم قطاران قرب نيودلهي وسقط 358 قتيلا.

في عام 2016، خرج قطار ركاب عن مساره بين مدينتي إندور وباتنا، ما أسفر عن مصرع 146 شخصا.

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