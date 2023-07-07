ستة قتلى في حريق في دار للمسنين في ميلانو

المصدر: أ ف ب

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قضى ستة من نزلاء دار للمسنين في ميلانو في شمال إيطاليا ونقل 80 آخرون إلى المستشفى إثر حريق شب ليل الخميس الجمعة.

وذكرت تقارير أن المبنى المكون من ثماني طبقات كان يضم 167 شخصاً عند اندلاع الحريق في ساعة مبكرة الجمعة.

وقالت لوتشيا التي تقيم في مبنى يطل على دار المسنين "كان مشهدا جهنميا".

أضافت "رأينا مسنين يغطون وجوههم بخرق مبللة، وزجاج النوافذ يتكسَّر ويسقط جراء الحريق".

وحضرت أكثر من عشر سيارات إسعاف وآليات إطفاء مختلفة وشاحنة نقل موتى فضية اللون إلى المبنى الكائن في جنوب المدينة الإيطالية.

وقال جهاز الإطفاء على تويتر "قضى ستة أشخاص فيما نقل عدد كبير إلى المستشفى بعد تنشقهم الدخان، وأنقذ عناصر الإطفاء عشرات النزلاء الآخرين وأخلوا المبنى على الفور".

ونقل 80 شخصا إلى المستشفى، اثنان منهم بين الحياة والموت، بحسب قائد جهاز الإطفاء نيكولا ميشيلي.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن 15 مصابا في حالة خطرة.

والقتلى الستة هم خمس نساء تراوح أعمارهن بين 69 و87 عاما ورجل يبلغ 73 عاما، وفق التقارير.

وكتبت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني في تغريدة "تعازيّ الصادقة لعائلات الضحايا وتمنياتي بسرعة شفاء" الذين نقلوا إلى المستشفى.

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