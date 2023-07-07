موسكو تطرد 9 دبلوماسيين فنلنديين

المصدر: (موسكو، هلسنكي - د.ب.أ)

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طردت روسيا ، أمس، رداً على طرد موظفين بالسفارة الروسية من فنلندا، تسعة دبلوماسيين فنلنديين من البلاد. ومن المقرر أن تغلق القنصلية العامة الفنلندية في سان بطرسبرغ أبوابها مطلع أكتوبر المقبل، حسبما أفادت الخارجية الروسية في بيان. ووفقاً للبيان، استدعت «الخارجية الروسية»، السفير الفنلندي، أنتي هلانتيرا، واتهمت بلاده بـ «انتهاج سياسة مواجهة عدائية لروسيا». وقالت إن الروس يتعرضون للتمييز في ما يتعلق بإصدار تأشيرات دخول فنلندا.

وأوضح البيان أن انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي، يشكل تهديداً على أمن روسيا. وقال الرئيس الفنلندي، ساولي نينيستو، عبر «تويتر»، إن بلاده يمكنها الآن إغلاق القنصلية العامة الروسية في مدينة توركو جنوب غرب، مضيفاً أن رد الفعل الروسي كان «فظاً».

وسبق أن طردت فنلندا تسعة من موظفي السفارة الروسية في هلسنكي يونيو الماضي، متهمة إياهم بالتجسس. ومنذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، قبل أكثر من 16 شهراً، وقع سيل من حالات طرد الدبلوماسيين بين الدول الغربية وروسيا.

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