ترامب يتعهد بمواصلة السباق الرئاسي إلى البيت الأبيض

المصدر: ميامي - أ.ف.ب

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دفع والتين ناوتا مساعد شخصي للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أمس، ببراءته من تهم فدرالية بإساءة التعامل مع وثائق حكومية مصنفة سرية، فيما تعهد ترامب بمواصلة السباق إلى البيت الأبيض.

وقدّم والتين ناوتا (40 عاماً)، وهو عنصر سابق في البحرية الأمريكية من غوام، دفوعه خلال جلسة مقتضبة بمحكمة في ميامي.

وقال وكيل الدفاع عن ناوتا، ستانلي وودوارد، إن موكّله «يدفع بأنه غير مذنب بكل التهم».

وعندما سأله القاضي، إدوين توريس، هل يدرك السبب الذي يستدعي مثوله أمام المحكمة، رد ناوتا بالقول «نعم سيادة القاضي». يشار إلى أن ترامب الذي يتصدّر إلى الآن السباق للفوز بالترشّح عن الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقرّرة العام المقبل، دفع الشهر الماضي ببراءته من عشرات التهم الجنائية، بإساءة التعامل مع بعض من أكثر الوثائق الحكومية سرية، والتخطيط لمنع إعادتها.

أما ناوتا، الذي اعتبر شريكاً في التآمر، وجّهت إليه ست تهم على خلفية مساعدته ترامب في إخفاء وثائق في إدارة الرئيس السابق في مارالاغو بفلوريدا.

ووفق اللائحة الاتهامية، حمل ترامب معه مئات الوثائق الحكومية في صناديق إلى مارالاغو، لدى خروجه من البيت الأبيض في يناير 2021.

وأبقى ترامب تلك الملفات التي تضمنت سجلات للبنتاغون، ووكالتي الاستخبارات المركزية والأمن القومي، دون حماية في إدارته في مارالاغو، التي تستضيف غالباً مناسبات اجتماعية كبرى. كما تم إخفاء الوثائق في أنحاء مختلفة من الدارة، بما في ذلك قاعة رقص ومرحاض وغرفة نوم ترامب وغرفة تخزين.

وناوتا متّهم بأنه تآمر مع الرئيس السابق في إخفاء الوثائق، وهو يواجه حكماً بالحبس، قد يصل إلى 20 عاماً، في حال إدانته. فيما يواجه ترامب 31 تهمة «احتفاظ متعمّد بمعلومات للدفاع الوطني» على صلة بوثائق محدّدة.

وكل إدانة بإحدى هذه التهم، تصل عقوبتها إلى الحبس عشر سنوات. كذلك يواجه ترامب تهماً أخرى، بينها التآمر لعرقلة العدالة، وهي تهمة تصل عقوبتها إلى الحبس 20 عاماً، وحجب وثيقة أو سجل، وهي أيضاً تهمة تصل عقوبتها إلى الحبس 20 عاماً، والإدلاء بتصريحات كاذبة.

كما تعهّد ترامب، الذي وجّه إليه مجلس النواب مرتين لائحة اتّهام، وأحاله على مجلس الشيوخ لمحاكمته، بقصد عزله، على خلفية سوء السلوك خلال ولايته، وأدانته أخيراً محكمة مدنيّة بتهمة التحرّش، بمواصلة السباق إلى البيت الأبيض، بغض النظر عمّا تؤول إليه قضية الوثائق.

ويواجه ترامب لوائح اتّهامية أو تدقيقاً قضائياً في أربعة تحقيقات جنائية في واشنطن، وفلوريدا، وجورجيا، ونيويورك، وقد يحاكم في قضايا عدة خلال حملته الانتخابية.

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