صحيفة: السويد تدرس تجريم إحراق «الكتب المقدسة»

المصدر: (ستوكهولم - رويترز)

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كشف وزير العدل السويدي، جونار سترومر، لصحيفة «أفتونبلادت» المحلية، أمس، أن الحكومة تدرس تجريم إحراق المصحف أو الكتب المقدسة الأخرى، على خلفية ما ألحقته وقائع إحراق المصحف في الآونة الأخيرة من ضرر بأمن السويد.

وقال وزير العدل السويدي جونار سترومر ، إن الحكومة تحلل الموقف، وتدرس إذا ما كان القانون بحاجة إلى تغيير. وأضاف سترومر لصحيفة أفتونبلادت: «علينا أن نسأل أنفسنا إذا ما كان النظام الحالي جيداً أو إذا ما كان ثمة داعٍ لإعادة النظر فيه». وزاد أن السويد أصبحت «هدفاً ذا أولوية» في الهجمات.

وأردف: «يمكننا رؤية أن إحراق المصحف الأسبوع الماضي تسبب في تهديد أمننا الداخلي». وأحرق رجل نسخة من القرآن الكريم أمام مسجد في ستوكهولم الأسبوع الماضي، ما أثار غضب العالم الإسلامي . وقالت أجهزة الأمن السويدية إن هذا الفعل جعل البلاد أقل أمناً. ورفضت الشرطة؛ لدواعٍ أمنية خلال العام الجاري

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