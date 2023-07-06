واشنطن تمد أوكرانيا بذخيرة عنقودية في إطار حزمة مساعدات

المصدر: أ ب

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تعتزم إدارة بايدن إمداد أوكرانيا بذخيرة عنقودية، ومن المتوقع أن تعلن يوم غد الجمعة أن البنتاغون سيرسل آلافا منها في إطار حزمة مساعدات عسكرية لدعم جهود كييف في الحرب، وفق مصادر مطلعة على القرار.

يأتي القرار رغم مخاوف واسعة من أن تتسبب الذخائر المثيرة للجدل في خسائر في صفوف المدنيين.

سيقدم البنتاغون ذخائر ذات "معدل تفجير" متدن، ما يعني أنه سيكون هناك عدد أقل بكثير من الطلقات غير المنفجرة التي يمكن أن تؤدي إلى وفيات مدنية عرضا.

وقال مسؤولون أمريكيون يوم الخميس إن الذخائر العنقودية ستكون جزءا من نحو 800 مليون دولار من المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا.

القنابل العنقودية، التي طالما سعت أوكرانيا إلى امتلاكها، هي أسلحة تنفتح في الجو لتطلق ذخائر صغيرة أو قنابل صغيرة، تتناثر على مساحة واسعة، وتهدف إلى تدمير أهداف متعددة في آن واحد.

وتحدثت المصادر شريطة تكتم الهويات لأنه لم يصرح لها الحديث عن القرار لوسائل الاعلام قبل الإعلان الرسمي عنه.

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